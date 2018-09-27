С начала этого года, на водоёмах области специалисты Департамента по ЧС зарегистрировали 24 несчастных случая, в которых погибло 26 человек, 14 из них дети в возрасте от 3-х до восьми лет.

Итоги купального сезона 2018 года подвели специалисты Департамента по ЧС города Шымкента. Как отметили спасатели, количество несчастных случаев на воде в нынешний летний сезон снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сказались профилактическая работа сотрудников департамента и более благоразумное отношение южноказахстанцев к правилам поведения на воде.

С начала этого года, на водоёмах области специалисты Департамента по ЧС зарегистрировали 24 несчастных случая, в которых погибло 26 человек, 14 из них дети в возрасте от 3-х до восьми лет. По сравнению с таким же периодом прошлого года число трагических происшествий уменьшилось, на 13 процентов. Тогда на водоёмах Туркестанской области было зарегистрировано 34 несчастных случая.

Ергали Бахаев, заместитель начальника Департамента по ЧС г. Шымкента: «Главная причина гибели взрослых людей — это купание в нетрезвом состоянии. Неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей, без присмотра, а так же ловля рыбы без индивидуальных спасательных средств — эти причины довольно часто приводят к несчастным случаям».

К примеру, ловля рыбы без спасательных средств или купание в нетрезвом состоянии, как подозревают специалисты Департамента по ЧС, стали причиной последнего несчастного случая, который произошёл накануне вечером на реке Сырдарья. На рыбалке утонул 26-летний мужчина.

Орынбасар Тортбаев, руководитель оперативно-спасательного отряда ДЧС Туркестанской области: «Сообщение о том, что во время рыбалки в селе Байдолла в Арысском районе утонул человек, к нам поступило сегодня в 7 часов утра. Как мы позже выяснили, трое мужчин пошли на рыбалку. После промысла они выпили спиртное и легли спать. Утром двое рыбаков обнаружили, что исчез их товарищ. Наша спасательная группа в количестве 6 человек сразу после вызова выехала на место и примерно в час дня обнаружила в реке тело утонувшего рыбака, он был в одежде и в обуви».

Чтобы предотвратить подобные и другие несчастные случаи на воде сотрудники Департамента по ЧС усилили в этом году профилактическую работу. Совместно с полицейскими они провели 923 рейда по берегам водоёмов области, в ходе которых за распитие спиртных напитков в запрещённых местах оштрафовали 30 человек на 340 тысяч тенге.

Впрочем, протяжённость всех рек и каналов в области 15 тысяч километров, говорят спасатели, и везде провести рейды они не в состоянии. Поэтому в купальный сезон остаётся по большей степени рассчитывать, на благоразумие жителей области.

Данияр Худайбергенов