В Туркестанской области 28 сентября пройдет Международный инвестиционный и туристский форум «Древний Туркестан – Новые возможности».

В форуме примут участие инвесторы из Турции, КНР, Японии и Южной Кореи. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Ербол Тасжуреков.

По его словам, это первый форум международного масштаба, который пройдет в Туркестанской области. Он поспособствует реализации инвестиционного потенциала региона, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики региона, дальнейшему углублению и расширению инвестиционного сотрудничества.

«Основные цели форума — создание ежегодной международной площадки для нетворкинга с участием международных организаций и экспертов, привлечение иностранных инвесторов к реализации инвестиционных проектов, а также развитие торгово-экономического сотрудничества. В результате количество туристов, прибывающих в нашу область увеличится в разы», — сказал Е. Тасжуреков.

Наряду с этим, спикер отметил, что в отраслевой структуре Туркестанской области наиболее инвестиционно привлекательные проекты для инвесторов в сфере сельского хозяйства. В частности, создание тепличных комплексов, интенсивных садов и агропарков, а также проекты в сферах машиностроения, легкой промышленности и инфраструктурные проекты. Отдельные инвесторы проявляют интерес к проектам возобновляемых источников энергии по освоению месторождений и промышленности. Со всеми гостями мероприятия велись предварительные переговоры, и каждая компания имеет успешный опыт реализации инвестиционных проектов и является одним из лидеров в своей отрасли.

Следует подчеркнуть, основные темы форума будут связаны с перспективой развития логистики, туризма и АПК. В рамках форума ожидается визит более 250 иностранных гостей по инвестиционному направлению. Это частные инвесторы, представители международных транснациональных компаний, руководители инвестиционных фондов, финансовых институтов и банков. В разрезе стран большая часть участников форума будет представлена компаниями Европейского Союза.

Стоит отметить, туризм – один из главных и важных направлений развития и привлечения инвестиций в Туркестанскую область. В 2017 году Туркестан посетители 1,2 млн. туристов. Более того, в первом полугодие 2018 года число посетителей города составило более 700 тыс. человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 60%.