В Шымкенте появился единый туроператор по реализации путевок в профсоюзные санатории и дома отдыха.

Центр «Профтур» работает при областном профсоюзе. Путевки здесь реализуются по цене самого санатория, то есть без наценки. К тому же менеджеры центра бесплатно предоставляют полную информацию о перечне оказываемых услуг санаторно-курортного учреждения и консультируют о специализации и направленности здравницы.

Каппар Есенов, руководитель ТОО «ЮжКазПрофсервис» при областном профсоюзе: «Во исполнение Постановления Республиканского объединения «Федерация профсоюзов Республики Казахстан» во всех территориальных объединениях профсоюзов страны созданы подобные центры по туризму. Профсоюз Туркестанской области не стал исключением. Наша цель — активное привлечение к санаторно-курортному лечению работников и их семей, организация туристических поездок, пропаганда здорового образа жизни, наполнение профсоюзных здравниц отдыхающими».

Орынкуль Ешенкулова, старший менеджер центра «Профтур» при областном профсоюзе: «Теперь не нужно выезжать на место расположение курорта, желающие могут у нас приобрести путевки, тем самым экономят и время, и деньги. Наши сотрудники предоставляют всю необходимую информацию. К примеру, с теми или иными диагнозами противопоказано отдыхать в некоторых санаториях, то есть каждый из них имеет свою специализацию. Наши специалисты расскажут обо всем этом».

В целях развития детско-юношеского туризма, центр реализует путевки в детские лагеря и пансионаты, занимается организацией культурно-познавательных и экскурсионных туров. Все услуги центр оказывает бесплатно.

Организационные мероприятия, проводимые туристическим центром направлены на развитие внутреннего туризма, улучшение состояния здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни, круглогодичное наполнение профсоюзных здравниц отдыхающими.