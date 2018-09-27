С первого октября в Туркестанской области и Шымкенте стартует прививочная кампания от гриппа.

Охватить в новом эпидсезоне управление здравоохранения планирует больше 10-ти процентов населения. Вакцинацию в обязательном порядке бесплатно пройдут граждане из категории зоны риска. Остается возможность получить прививку и на платной основе.

В числе первых вакцину от гриппа делает врач акушер-гинеколог одной из городских больниц Перизат ЖУНИСОВА. Как медработник, она прививается ежегодно. В этом году от гриппа и его последствий Перизат защитила не только себя, но и своего малыша. Женщина находится на 26 неделе беременности.

Перизат ЖУНИСОВА, врач акушер-гинеколог: «Так как уже началась вакцинация, я одной из первых ее прохожу. Саму прививку я переношу легко, никаких побочных действий не вижу. Всем советую это сделать, как врач рекомендую. Это не гарантирует, что вы не заболеет гриппом, но если даже заболеете, то перенесете его в легкой форме и, как правило, без тяжелых осложнений. Беременным тоже советую, на ребенке это не скажется».

Новый эпидсезон стартует в Казахстане уже в следующем месяце. Специалисты предполагают что вирус гриппа будет трех штаммов: А1, А 3 и В. На борьбу с ними в 2018 году на бюджетные средства закуплено 307 тысяч 155 доз вакцины «Гриппол+» российского производства. Она содержит антигены от всех трем штаммов. Масштабная прививочная кампания начнется первого октября. Первыми вакцину получат дети и взрослые из категории зоны риска.

Карлыгаш Тулендиева руководитель отдела за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДООЗ по Туркестанской области: «Основное мероприятие — это вакцинация основных групп риска. Ежегодно согласно наших актов к группе риска относятся медицинские работники, которые обслуживают население, дети, которые часто болеют, дети, которые имеют хронические заболевания органов дыхания и взрослые, которые состоят на диспансерном учете с такими же заболеваниями».

Получат прививку от гриппа бесплатно и беременные женщины во втором и третьем триместре. Привиться можно и на платной основе — стоимость одной вакцины варьируется от полутора до двух тысяч тенге.

Грипп — это серьезное инфекционное заболевание, которое передается воздушно- капельным путем. От момента заражения и до того, как человек заболеет, проходит от нескольких часов до нескольких дней. Основными симптомами гриппа являются — общая слабость в теле, сильная головная боль, боль в глазных яблоках, озноб, повышение температуры тела до 38-40 градусов, заложенность носа, потливость, кашель. При появлении этих признаков следует незамедлительно обратиться к врачу.

Не страшен сам грипп, как его последствия. Это заболевание чревато такими серьезными осложнениями как пневмония, менингит и энцефалит. Потратить деньги на вакцину гораздо дешевле чем восстанавливаться от последствий гриппа.