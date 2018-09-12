В стране осталось всего полторы тысячи квартир, подходящих под условия программы «7-20-25». Об этом в СЦК сообщил глава ипотечной организации «Баспана», Кайрат Алтынбеков.

На июль этого года по всему Казахстану под требования программы подходило только три тысячи квартир. Из них более полутора тысяч уже оформлены на 18 млрд тенге. Меньше всего новостроек сегодня в Северном Казахстане и Туркестанской области, передает ASTANATV.KZ.

Для решения проблемы оператор программы «Баспана» выделит акиматам 150 млрд тенге на строительство жилых домов. В целом, за два месяца реализации программы, заявки на 27 млрд тенге подали более двух тысяч казахстанцев.

По прогнозам Нацбанка, оформление ипотеки по программе будет расти каждый год на двести млрд тенге. Через пять лет банки второго уровня смогут выдать жилищные кредиты на триллион тенге, это удвоит объём ипотечного портфеля банков-партнёров «7-20-25».

Кайрат Алтынбеков, председатель правления АО «Ипотечная организация «Баспана»: «Программа «7-20-25» работает только с первичным жильем, введенным в экспллуатацию. В настоящий момент мы наблюдаем определенный дефицит жилья по программе «7-20-25». Компания «Баспана» будет выделять порядка 150 миллиардов тенге для увеличения предложения на рынке первичного жилья по программе «7-20-25»».

В ходе пресс-конференции, Алтынбеков объявил о новом продукте организации для покупки вторичного жилья — «Баспана-хит». Первоначальный взнос по программе от 20 процентов, ставка — 10 целых семьдесят пять процентов. Срок кредитования — до 15 лет.