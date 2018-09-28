В Мактааральском и Жетысайском районах Туркестанской области прошло агромероприятие «Белый караван-2018», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем приняли участие акимы районов, руководители хлопкоперерабатывающих заводов, местные крестьяне. После концертной программы, с которой началось мероприятие, аким Жетысайского района Жамантай Бейсенбаев выступил с речью. Он призвал собравшихся организовать осеннюю уборочную компанию на высоком уровне. По его словам, в Жетысайском районе планируется собрать 25-30 центнеров хлопка с гектара. Крестьяне района не испытывали нехватки воды, поступающей из Узбекистана.

Кроме того, в этом году при выращивании хлопка применялись не химические, а биологические методы. Благодаря этому хлопковые поля не сильно пострадали от вредителей.

Аким также предложил руководителям заводов повысит закупочную цену на хлопок. Отметим, в настоящее время крестьян села Мырзашоля беспокоит цена на хлопок. Килограмм хлопка закупается по цене 170 тенге.