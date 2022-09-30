Хлопкоробов Туркестанской области возмущают низкие закупочные цены

В Туркестанской области хлопкоробов беспокоят низкие закупочные цены. По их словам, в этом году выращивание хлопка перестало приносить прибыль.

Цена на удобрение и топливо растёт, а заводы принимают хлопок-сырец всего по 200 тысяч тенге за тонну. Такая сумма, по словам сельчан, не покрывает расходы. В итоге многие оказались в убытке.

Массовая хлопкоуборочная кампания на юге страны началась две недели назад. Но урожаю аграрии пока не рады. То, что они собрали не получается выгодно продать. Заводы по приему хлопка, жалуются дехкане, максимально занижают цены.

«Сейчас людей интересует цена. Хлопок – это большой труд. Мы всё лето на поле, даже в 40-градусную жару. Всей семьей работаем. У кого-то 3 гектара, 5 или 50. Для нас главное – цена. Но пока она невыгодная», — говорит хлопкороб Куаныш Естурдиев.

Бауыржан Тасболатов хлопок выращивает на 10 гектарах. Говорит, в этом году вырастить и сохранить урожай оказалось делом непростым. Сначала взлетели цены на топливо, удобрения и аренду сельхозтехники. А потом очередным ударом стали вредители. Их было на редкость много.

«У меня с гектара расход 460 тысяч тенге выходит. Я от вредителей пять раз обрабатывал. Покупал витамины, два раза поливал. А еще солярка и селитра подорожали. Цена на хлопок должна быть адекватной», — говорит Бауыржан Тасболатов, хлопкороб.

Об убытках заявляют и другие хлопкоробы юга. По их словам, расходы не окупаются и хлопководство перестало быть прибыльной отраслью.

«Мы все в долгах. Даже скотины на продажу не осталось. Некоторые детей в школу одеть не смогли», — говорит Марат Бухаров, хлопкороб.

Но заводам, как частному бизнесу, указывать никто не может. Сначала хлопок-сырец у сельчан закупали по 200 тысяч тенге за тонну. После того как недовольство стало нарастать, в ситуацию вмешались местные власти. Цена выросла до 250 тенге. Но и этого мало, считают хлопкоробы. Тем более деньги выдают авансом.

«Люди жалуются, что обманывают на весах. Если показывает 100 килограммов, они меньше говорят. Второе – качество. Говорят, анализы в лабораториях неправильно проводят. Прошу компетентные органы обратить внимание на этот вопрос. Мы должны решить это», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

«Нынешние санкции, введенные против России, затронули всю логистику. Подорожали перевозки. Заводы стали больше платить за транспортировку. Раньше на дорогу уходило 300-350 долларов, а сейчас – до 450. Вот что происходит. Это рынок», — говорит Турганбек Оспанов, руководитель Управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Но ситуация еще может измениться. Предпринимателей призвали всё-таки договориться, чтобы выгодно было всем. Специалисты также отмечают, что на мировом рынке хлопок подорожал сразу на 30%. А цена на него всегда зависела от зарубежной биржи и конкурентной среды.