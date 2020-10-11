Закупочная цена на хлопка-сырца 1 и 2 сорта определена на уровне 130 и более тенге за килограмм

Поскольку хлопковая отрасль в Казахстане преимущественно ориентирована на экспорт, ценовая политика в ней формируется на основе спроса на продукцию на внешних рынках. В текущем году на активность иностранных компаний на казахстанском рынке хлопка не лучшим образом повлияла сложная эпидемиологическая обстановка в мире на фоне второй волны коронавируса в Европе.

Для урегулирования вопроса определения закупочной цены под председательством первого вице-министра сельского хозяйства А.Сапарова состоялось совещание с участием руководителей управления сельского хозяйства Туркестанской области, Казахстанской хлопковой ассоциации и хлопкоперерабатывающих заводов.

По его итогам 9 октября т.г. Казахстанская хлопковая ассоциация провела собрание заготовителей и переработчиков хлопка, на котором была определена закупочная цена на продукцию – не ниже 130 тенге за 1 килограмм хлопка-сырца 1 и 2 сорта.