Все призеры Азиатских игр получили премиальные выплаты от государства.

В Алматы прошла церемония чествования спортсменов Азиады-2018, на которой генеральный секретарь НОК Данияр Абулгазин подвёл краткий итог прошедших игр, сообщает Zakon.kz.

В этом году Казахстан на играх представляли 17 команд в обновлённом составе. По мнению Данияра Абулгазина, не все перемены пошли сборной на пользу, однако это лишь повод и дальше работать над будущими победами

«Не все спортсмены оправдали надежды. Но ничего страшного. Теперь есть костяк, который будем готовить на Олимпийские игры в Токио», — сказал он.

Также генсек НОК сообщил о планах поднять все зарплаты главных тренеров соревнований с 1 января 2019 года. Более того, для всех остальных сотрудников команд будет введено новое расписание.

Кроме того, все призеры прошедших соревнований получили премиальные выплаты по постановлению правительства РК. Размер премий не оглашался.