Данные о потреблении продуктов питания населением Туркестанской области опубликовало управление статистики Туркестанской области.

Во II квартале 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдается рост потребления по всем основным группам продуктов питания кроме масел и жиров.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается увеличение потребления фруктов, овощей, хлебопродуктов и крупяных изделий, яиц, рыба и морепродуктов.

Сиутация вполне объяснима, мясо подорожало, а летом жители области переключаются на овощи и фрукты, которые есть в достатке на базарах и в магазинах. Их стоимость по сравнению с мясной продукцией значительно ниже.