Характер каждого знака в трех изречениях. Каждое – в точку!

ОВЕН

«Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Только Овен способен справиться с этой задачей. Особенно, если есть стимул!

«Ничто не кончено для того, кто жив». Овна не сломать! Как бы жизнь его не била, он всегда сможет выбраться из сложной ситуации.

«Голова без пылкости — все равно, что бесплодное дерево». В этом весь Овен — ему свойственны проявления страсти, сильных эмоций и импульсивности.

ТЕЛЕЦ

«За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». Телец не любит, когда его тревожат, особенно по пустякам, да еще и отправляют куда-то не по его воле. Он найдет тысячу причин, чтобы остаться на месте. Его сложно переубедить.

«Жизнь измеряется не годами, а трудами». Тельцы любят и умеют работать. Им очень важно видеть результат своих трудов, тогда у них будет еще больший стимул чего-то добиваться.

«Чтоб и здесь найти, и там не потерять». Телец очень практичный и хитроумный, поэтому всегда старается не упустить выгоду, а еще лучше, найти двойную выгоду! Он умеет просчитывать и анализировать.

БЛИЗНЕЦЫ

«Все что делается — к лучшему». Близнецы по натуре оптимисты, так что любую неудачу они воспринимают как опыт и стимул идти дальше.

«Лучше много видеть, чем много жить». Представители этого Знака очень любознательны. Они ценят впечатления, а не стабильность, поэтому стремятся прожить жизнь так, чтобы было о чем вспомнить.

«Брось его в море — вынырнет с рыбой в зубах». Близнецы — везунчики. Им везет в торговле, переговорах. Они быстры, ловки и находчивы, поэтому и очень живучи!

РАК

«Мой дом — моя крепость». Дом для большинства Раков — место сакральное. Именно дома они могут по-настоящему расслабиться и побыть самим собой.

«Лучше идти да присаживаться в пути, чем бежать и лежать». Раки — натуры осторожные и аккуратные, да к тому же еще и медлительные. Поэтому они стараются брать не нахрапом, а терпением, выдержкой.

«Бархатный весь, а жальце есть». Многие Раки кажутся беззащитными, белыми и пушистыми. Но наступает момент, когда они показывают свое жало.

ЛЕВ

«В болоте тихо, да жить там плохо». Ни одного Льва не заставить жить тихой, размеренной и серой жизнью. Вокруг них обязательно должен быть праздник, яркость, музыка и люди.

«Волков бояться — в лес не ходить». Львы очень смелые, а трусов они презирают. Представители этого Знака Зодиака часто рискуют, не думая о последствиях.

«Кто идет на большие дела, не оглядывается на собачий лай». Это типичное мировоззрение Львов. Они любят признание и уважение, обожают, когда их ценят и восхищаются ими. Но когда дело доходит до критики, они просто не воспринимают ее в свой адрес.

ДЕВА

«Без дела жить — только небо коптить». Настоящая Дева не может жить без дела. Она готова трудиться для достижения своих целей.

«Говорят наобум, а ты бери на ум». Девы — это серые кардиналы. Они все подмечают, все замечают. У них отличная память и аналитический склад ума.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь». Эта поговорка раскрывает подход к делу большинства Дев. Прежде чем к чему-то приступить, они сто раз все обдумают и проанализируют.

ВЕСЫ

«Хорошо там, где нас нет». Многим Весам кажется, что там, где их нет, лучше и веселее, поэтому их всегда куда-то тянет.

«Будет, так будет. А не будет, так что-нибудь да будет». Эта поговорка говорит о сомневающейся натуре Весов. Им сложно принимать решения.

«Иногда убежать — значит победить». Весы не то чтобы трусы, просто они считают, что иной раз стоит убежать от конфликта, чтобы не развивать его дальше. Ведь они миротворцы, войны и борьба не для них.

СКОРПИОН

«Око за око, зуб за зуб». Скорпионы очень злопамятны и мстительны. Они не успокоятся, пока их обидчику не станет также больно, как им.

«Доверие и жизнь теряют только раз». Доверие представителей этого созвездия дорогого стоит. Если вы его потеряли, то не надейтесь заполучить вновь.

«Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу». В Скорпионах сидят и перфекционист, который старается все сделать идеально, и фаталист, верящий в судьбу.

СТРЕЛЕЦ

«Жизнь как Луна: то полная, то на ущербе». Эта поговорка, скорее всего, относится к финансовой стороне жизни Стрельца. То густо, то пусто.

«Ловкий на вершину горы взберется, а неловкий внизу останется». Стрельцы — везунчики и ловкачи. Какая-то неведомая сила движет ими и помогает достичь вершины успеха.

«Без правды жить — с бела света бежать». Стрельцы считают себя борцами за правду. Но сами порой могут солгать для красного словца.

КОЗЕРОГ

«Терпение и труд все перетрут». Козероги — очень выносливые, настойчивые и трудолюбивые. Они доводят все до совершенства и благодаря своей упертости и терпению, добиваются успехов. Так что там, где Близнецам и Стрельцам не удается взять победу своей везучестью и быстротой, побеждают ответственные и стратегически мыслящие Козероги.

«Живи всяк своим добром, да своим горбом». Козероги привыкли всего добиваться сами, в долг давать не очень любят, поэтому ценят тех, кто, так же как и они, живут своим горбом.

«Вода камень точит». Терпению и упорству Козерогов можно только позавидовать!

ВОДОЛЕЙ

«С волками жить — по-волчьи выть». Водолеи склонны опускаться до уровня любого, и найти общий язык с кем угодно. В их окружении можно найти людей абсолютно разных социальных слоев и достатка и со всеми они на одной волне.

«Медведь в лесу, а шкура продана». Большинство Водолеев — большие мечтатели. Они строят грандиозные планы, а вот реализовывать их не очень торопятся.

«Даже у дурака может быть какой-нибудь талант». Не секрет, что многие Водолеи слывут этакими странными дурачками. Тем не менее, они очень талантливые и даже гениальные.

РЫБЫ

«Бог наказывает любимых». Истинные Рыбы очень религиозны, смиренны и готовы быть жертвой.

«Жить весело, да есть нечего». Эта народная мудрость говорит о непрактичности, легкомыслии представителей этого Знака Зодиака. Они живут настоящим и не очень-то задумываются о будущем.

«Храбрый умирает один раз, трус — тысячу». Рыбы не трусы. Но многие из них «умирают» более тысячи раз.

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