В Шымкенте с начала года взыскано 139,9 млрд тенге налогов. 69 млрд 278 млн тенге с этой суммы было направлено в республиканский бюджет.

Об этом сообщили на брифинге, прошедшем в городском департаменте государственных доходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотрудники департамента в ходе подведения итогов произведенных работ за 9 месяцев текущего года объявили о том, что в местный бюджет поступило 60 млрд 662 млн тенге. Специалисты утверждают, что этот показатель налогового дохода превышает 947 млн тенге по сравнению с двумя годами ранее.

«В результате камерального контроля в целях обеспечения доходной части бюджета, усиления администрирования непроизводственных платежей, а также совместных работ с местными исполнительными и уполномоченными органами, с начала года из внутреннего резерва было взыскано 7 млрд 592 млн тенге. Это составляет 7% от общего дохода», — сказала руководитель отдела анализа и оценки рисков департамента Г. Ажиметова.