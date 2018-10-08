Для снижения первоначального взноса по программе «7-20-25» АО «Ипотечная организация «Баспана» выделит не менее 50 тысяч жилищных сертификатов на сумму 1 миллион тенге.

Во исполнения поручения Главы государства Н.А. Назарбаева, данные в рамках ежегодного Послания народу Казахстана, будут выпущены не менее 50 тысяч жилищных сертификатов «7-20-25» для снижения первоначального взноса. До конца 2018 года казахстанцам будут вручены порядка 10 тысяч сертификатов.

Жилищные сертификаты «7-20-25» существенно снизят первоначальный взнос для работников бюджетной сферы при участии в ипотечной программе. Распределять сертификаты «7-20-25» будут акиматы городов и областей согласно потребностям жителей своих регионов.

«Главой государства поручено проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Как отмечено Лидером нации, выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону. Совместно с партией «Нұр Отан» нами была начата работа по снижению финансовой нагрузки для участников программы «7-20-25» на местах. Мы эту работу активно продолжим и уже на этой неделе совместно с акиматами начнем выдавать жилищные сертификаты казахстанцам», — сказал председатель правления Ипотечной организации «Баспана» Кайрат Алтынбеков.

Средний номинал одного жилищного сертификата «7-20-25» составит 1 млн. тенге. Таким образом, для стимулирования населения в участии в президентской ипотечной программе местными исполнительными органами будут выделено не менее 50 млрд. тенге.

Напомним, в сентябре в рамках Программы «7-20-25» для снижения финансовой нагрузки молодым семьям и работникам бюджетной сферы были разработаны продукты «Жас арман» и «Қамқор баспана», которые начали работать в некоторых регионах. Далее, оказание поддержки гражданам по накоплению первоначального взноса будет реализовано через механизм выпуска сертификатов.