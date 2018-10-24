В Туркестане отметили День города. В торжественном мероприятии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который поздравил жителей и гостей города с праздником.

В своем вступительном слове, глава региона отметил, что с приобретением статуса областного центра исторический город развивается в новом формате.

«Не случайно Глава государства своим Указом создал Туркестанскую область, а областным центром стал город Туркестан. Одна из главных целей, стоящих перед нами, — сделать этот город духовным, культурным центром тюркского мира. Тюркоязычные народы имеют общее культурное наследие и исторические памятники. Здесь расположен мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи, возвышающий наш дух и авторитет. В священной земле захоронены 21 хан, 52 батыра, 19 биев и 8 султанов. Все эти личности внесли неоценимый вклад в нашу счастливую жизнь. Мы должны все принять активное участие в жизни нашего родного края», — сказал Ж.Туймебаев.

В честь праздника аким области наградил 11 граждан, внесших вклад в экономическое развитие города нагрудными знаками «Почетный гражданин города Туркестан», и еще 12 человек за вклад в развитии города Туркестан. Для всех собравшихся зрителей свои произведения исполнили известные и талантливые артисты области.

В праздновании Дня города приняли участие известные литераторы, писатели и поэты из Турции, Индии, Узбекистана, Болгарии, Ирана, России, Дагестана, прибывшие на международный форум тюркского мира. Вместе с тем, после торжественного мероприятия глава региона принял высоких гостей, где в ходе встречи стороны обменялись мнениями по укреплению связей в сфере науки и культуры между братскими странами.

Пресс-служба акима Туркестанской области