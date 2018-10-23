Качество транспортной инфраструктуры в Казахстане намерены улучшать за счет внедрения систем взимания платы на дорогах республиканского значения, сообщает корреспондент «Хабар 24».

Сегодня в тестовом режиме работают терминалы на трёх участках дорог: Алматы-Капчагай, Алматы-Хоргос и Астана – Темиртау.

С января следующего года будет объявлен конкурс на установку систем платы на трассах: Шымкент-Актобе-Мартук, Шымкент-Тараз-Кайнар и Астана-Павлодар. Итого к 2020 году платный проезд будет на 17 участках автодорог, протяженностью порядка 6,5 тыс. километров.