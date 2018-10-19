В Шымкенте начался снос незаконных строений.

15 ноября 2017 года было вынесено решение специального экономического суда о сносе незаконного строения, расположенного в Абайском районе Шымкента. Как выяснилось, незаконно построила кафе «Кенжебай ата» местная жительница К. Кочкарова, при этом ею был незаконно захвачен и застроен участок размером 20,3 на 32,2 метра.

Из-за того. что хозяйка незаконно построенного кафе, самостоятельно не снесла здание, пришлось его ликвидировать в присутствии представителей департамента юстиции.

Всего по Шымкенту в данное время зарегистрированы и установлены 26 должников, которые даже после вынесения решения суда, не спешат собственными силами убирать незаконные постройки на самовольно захваченной земле. Их строения ожидает принудительная ликвидация.