В Казахстане запустили петицию в защиту бродячих животных от отстрела. Участники выступают за строительство приютов для постоянного проживания, штрафы по утере питомца, а также за обязательную стерилизацию, передает Tengrinews.kz.

Активисты из Шымкента запустили петицию, чтобы впоследствии отправить ее в правительство. Узнав об акции, зоозащитников активно поддержали жители остальных регионов. «Петицию подписало уже 500 человек из разных областей. Мы планируем до конца года довести до 10 тысяч. Затем будем отправлять ее в правительство, чтобы внести поправки в законодательство и защитить животных от отстрела.

В год только на один Шымкент выделен 41 миллион тенге на отстрел. На эти деньги легко можно содержать целый приют. И мы призываем ввести штрафные меры для тех, кто теряет собак. Обязать хозяев чипировать и стерилизовать своих питомцев», — рассказал глава общественного объединения «Арман-кеме» Святослав Ковченко.

Шокирующие кадры сняли в шымкентском отлове для бродячих животных В петиции отмечается, что в Казахстане ежегодно уничтожается примерно 350 тысяч бродячих животных. В 2016 году на отлов, ликвидацию и утилизацию бездомных собак и кошек было потрачено более 800 миллионов тенге, в 2017-м — почти миллиард тенге. «На эти деньги можно нанять ветеринаров, охранников, тем самым трудоустроить безработных людей и понизить процент безработицы по всей стране. Также можно приобрести машины для отлова животных, которые будут предполагать условия для их безопасной транспортировки», — сообщили авторы петиции.

Присоединиться к петиции можно здесь.

Отметим, сегодня в Шымкенте запрещено отстреливать собак, но спецпитомник, в который помещаются пойманные животные, способен содержать их лишь три дня. Если за это время хозяин не объявится, животных усыпляют.

Напомним, в Астане также запрещен отстрел бродячих собак и кошек. Отловленные животные до 60 дней содержатся в спецпитомнике. Если хозяин не объявится в течение двух месяцев, животных передают в приют, волонтерам обеспечивают доступ к четвероногим для поиска нового хозяина. В августе этого года Асет Исевешев на посту акима Астаны поручил ежемесячно выделять миллион тенге на корм для животных в приюте. Ранее жительница Астаны Бактыгуль Жумабекова рассказала, что отдала свой коттедж в Астане под приют для бездомных собак и кошек.