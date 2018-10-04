Видео распространяется в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».
На кадрах несколько молодых людей вытирают обувь тенговыми купюрами. При этом лиц участников видео не видно.
«Неадекватные школьники. Осеннее обострение шагает по планете!» — подписал ролик автор.
Тем временем комментаторы резко осудили шалость детей.
https://www.instagram.com/p/BodYfgJB0uD/?taken-by=denski_blog
«Ни в одной стране мира я еще такого не видела. Стыдно за нашу державу», — негодует aleesa_v_strane_chudes.
«Мама отработала целый день за эти 2000 тенге, отдала ребенку на нужды, а он вот так ценит маму», — пишет kris_klubnichka.
«Куда катится этот мир», — недоумевает zhukovskayaelizaveta.
«Безмозглые», — заключает zamba_kz.