Видео распространяется в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах несколько молодых людей вытирают обувь тенговыми купюрами. При этом лиц участников видео не видно.

«Неадекватные школьники. Осеннее обострение шагает по планете!» — подписал ролик автор.

Тем временем комментаторы резко осудили шалость детей.

https://www.instagram.com/p/BodYfgJB0uD/?taken-by=denski_blog

«Ни в одной стране мира я еще такого не видела. Стыдно за нашу державу», — негодует aleesa_v_strane_chudes.

«Мама отработала целый день за эти 2000 тенге, отдала ребенку на нужды, а он вот так ценит маму», — пишет kris_klubnichka.

«Куда катится этот мир», — недоумевает zhukovskayaelizaveta.

«Безмозглые», — заключает zamba_kz.