На улице Назарбаева в столице РТ появится подарок Акимата Восточно-Казахстанской области, передает Tatar-inform.ru.

Большой бронзовый казан появится в сквере на пересечении улиц Назарбаева и Качалова в Казани. Скульптурная композиция «Тайказан» станет подарком республике от акима и акимата Восточно-Казахстанской области, сообщил «Татар-информ» собственный источник.

Информацию о том, что на улице Назарбаева появится казан из Казахстана, подтвердил и Полпред Президента РТ в Казахстане Денис Валеев.

Бронзовый котел символизирует единство и достаток, а также подчеркивает общность культуры народов двух республик, отметил собеседник агентства. Высота «Тайказана» составляет 1,6 м, вместе с гранитным постаментом – 2,5, диаметр – 2,4 м. Весит подарок предпринимателей 2 тонны.

Оригинал «Тайказан» считается шедевром мирового литейного искусства. Он находится в мавзолее поэта Ходжи Ахмеда Ясави в древнем казахстанском городе Туркестане, возраст которого насчитывает более 1500 лет. Одна из надписей на нем сообщает дату отливки – «20 шавваля 801 года», что соответствует 25 июня 1399 года.

Надо отметить, что казан, который появится в Казани, не отличается размерами от оригинала.