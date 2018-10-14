Дрифт в Шымкенте пройдет 21 октября!
Такого еще не было! Уже совсем скоро прямо в центре Шымкента состоится первый в истории города этап чемпионата по дрифту Gorilla Drift Energy!
Все самые лучшие пилоты страны соберутся на финальном этапе чтобы побороться за титул чемпиона Казахстана!
Площадь Аль-Фараби, воскресенье, 21 октября, начало в 13:00.
Суббота, 20 октября — тренировочный день.
Помимо дрифта мы готовим для вас крутое экстрим-шоу от лучших BMX-райдеров из Алматы!
Ведущий мероприятия — Денис Плотников.
Место: г. Шымкент, площадь Аль-Фараби
Даты:
Суббота, 20 октября — тренировочный день;
Воскресенье, 21 октября — основной день гонки.
Начало: 13:00