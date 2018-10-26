27 октября в г. Шымкент будут подведены итоги республиканского фестиваля «Поддержи снежного барса!», который проходит в Казахстане с 23 сентября по 27 октября 2018 года.

Цель фестиваля – информировать общественность Казахстана о необходимости принятия мер по сохранению популяции снежного барса.

Организаторы — Программа развития ООН в Казахстане, Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан провели ряд мероприятий в рамках данного фестиваля.

Так, с 23 сентября по 20 октября состоялся республиканский конкурс детского рисунка «Сохраним снежного барса вместе!». Кроме этого, совместно с ХК «Барыс» 22 октября в преддверии Международного дня снежного барса в г. Астана на стадионе «Барыс Арена» в ходе игры между хоккейными клубами «Барыс» (Астана) и «Динамо» (Минск) Континентальной хоккейной лиги было организовано промо-мероприятие в поддержку снежного барса.

27 октября с 12.00 до 14.00 в г.Шымкент в Торгово-развлекательном центре «MEGA PLANET» состоится церемония награждения победителей конкурса рисунка «Сохраним снежного барса вместе!», также будет организована выставка художественных работ участников конкурса.