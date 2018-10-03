Приговорены к расстрелу или осуждены на пожизненное — никто из тех, кто совершил описанные преступления, не остался безнаказанным.

В конце 90-х годов прошлого столетия жители бывшего Советского Союза содрогались от новостей о маньяках, которые разгуливали по стране. Виновными в совершении преступлений с особой жестокостью иногда оказывались те, на кого подозрения падали в последнюю очередь. Трагические случаи не обошли стороной и Казахстан, передает Sputnik.

Людоед из Казахстана готовил пельмени с мясом жертвы

Серийный убийца из поселка Узунагач Николай Джумагалиев держал в страхе жителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России на протяжении нескольких десятков лет.

Окончив девять классов, он начал работать в Гурьеве (нынешний Атырау), а затем ушел в армию. После череды неудачных попыток остаться в разных городах Союза он вернулся в родной Узунагач, где началась его кровавая история.

Первой жертвой Джумагалиева, которого позже окрестят «Железным клыком», стала прихожанка Церкви адвентистов седьмого дня. Он схватил девушку неподалеку от трассы Узунагач — Майбулак, перерезал горло, выпил ее кровь, тело расчленил и положил в рюкзак. Часть жира девушки мужчина растопил, а остальное ел как сало.

«Один раз, прокрутив мясо через мясорубку, даже сделал пельмени. Ел их один, никого не угощал», — вспоминал убийца.

Тело первой девушки, которая погибла от рук Джумагалиева, нашли в 1979 году. Убийцу поймать не удалось. В тот год «Железный клык» убил еще пятерых человек.

В 1980 году Джумагалиев убил и расчленил подругу в доме, куда пригласил знакомых. Шокированные полицейские позволили каннибалу скрыться, но уже на следующий день задержали маньяка в доме у родственницы.

Мужчину с диагнозом «шизофрения» отправили в спецлечебницу закрытого типа, а в августе 1989 года Джумагалиев сбежал прямо из машины, которая перевозила его в обычную психиатрическую больницу. После двух лет скитаний в горах Кыргызстана маньяк решил сдаться в руки правоохранителей и инсценировал кражу овец.

Сегодня Джумагалиев находится в психиатрической лечебнице Казахстана. В 2014 году стало известно о десятой жертве каннибала – было раскрыто убийство 1990-го года.

Банда санитаров – «Джеки-Потрошители» из Казахстана

«Санитары квартала красный фонарей» – именно так себя называли уволенный из органов внутренних дел Сергей Копай и двое его подельников — Евгений Турочкин и Михаил Вершинин.

Копай познакомился с ними, устроившись на работу в психлечебницу. В конце 90-х годов они совершили серию жестоких убийств в Алматы. Помимо физической расправы над своими жертвами, они ели мясо умерших.

Жестокая троица работала по отработанной схеме: их жертвами становились девушки легкого поведения. Мужчины «накачивали» девушек наркотиками, насиловали их, расчленяли, а некоторых съедали. Из мяса они делали фарш, лепили пельмени, а часть останков разбрасывали по мусорным бакам.

Чудовищные убийства прекратились лишь после того, как в полицию обратились девушки, которым удалось сбежать из квартиры людоедов. Позже эксперты сделают заявление, что трое мужчин в момент совершения преступлений осознавали все происходящее.

Следствию удалось доказать, что «санитары» виновны в убийстве семи девушек. Погибшим было от 18 до 25 лет. Мужчин приговорили к расстрелу, однако из-за моратория на смертную казнь, им назначили пожизненное заключение. СМИ писали, что Сергей Копай умер от болезни, а двое из его «банды» отбывают наказание в колонии «Черный беркут».

Шалкарская четверка

В 2009 году в поселке Шалкар Актюбинской области женщины боялись выходить на улицу из-за слухов об орудующих маньяков. Их опасения были небеспочвенными, ведь в городе за небольшой промежуток времени пропали три девушки. Оказалось, что в их смерти были виновны четверо мужчин.

Первую женщину, свою знакомую, мужчины ударили по голове бутылкой во время отдыха у озера, а затем утопили. Спустя некоторое время у этого же озера они лишили жизни другую молодую девушку, которой отрезали голову. Третья жертва – учительница местной школы — умерла от удара гаечным ключом по голове.

Двух мужчин — Сагдата Коразбекова и Жасулана Мамытова — суд приговорил к пожизненному заключению, еще двое (родные братья Ерлан и Нурлан Мамытовы) получили по 23 года и 25 лет лишения свободы.

Никто из тех, кто совершил описанные преступления, не остался безнаказанным.