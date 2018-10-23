Министерство образования РК сообщило о том, что в казахстанских рассылках распространяется фейковая новость про систему оценки знания школьников, передает Zakon.kz.

Как сказано в распространенном министерством сообщении, на российском сайте сатирического издания «Панорама» была опубликована статья, в которой говорится, что в США завершился скандальный судебный процесс над 76-летним аферистом Инваром Джонсоном, который разработал и внедрил в 1980-х годах систему оценки знания школьников, аналогичную ЕГЭ.

«В ходе проверки этой новости на фактчекинг выяснилось, что данная информация является фейковой и человека с именем Инвар Джонсон не существует. На американских сайтах этой новости также нет. Цель фейковой новости – это дискредитация тестовой системы ЕГЭ в России. Также новость рассылается в чатах Казахстана для того, чтобы подорвать доверие населения к ЕНТ», — сообщили в МОН РК.

Описанная в одном из трудов Джонсона система оценки знаний была взята за основу федеральным Министерством образования при проведении реформ. Спустя годы ее позаимствовали и другие страны, в том числе Россия в виде Единого государственного экзамена (ЕГЭ) — говорится в этой статье.

Эксперты данную фейковую информацию оценивают, как попытку выдать желаемое за действительность.

«Уважаемые родители и коллеги! Убедительно просим Вас не верить недостоверным источникам и быть особо бдительными в информационном пространстве», — обратились в министерстве.