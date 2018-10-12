Многие девушки задаются вопросом: «Что во мне такого, что за мной приударяют исключительно отъявленные хулиганы?» или «Почему судьба раз за разом сводит меня с альфонсами и любителями жить за чужой счет?»

Психологи говорят, что всему виной характер человека, а вот астрологи сходятся во мнении, что ключевым моментом является знак Зодиака. Именно на него реагируют мужчины определенного типа. Верить этому или нет, личное дело каждого, но вы всегда можете проверить данное утверждение на себе. Для этого достаточно оценить мужчин, которые увиваются вокруг вас.

Овен

Активная и целеустремленная женщина Овен мечтает видеть рядом с собой сильного молодого человека с активной жизненной позицией. Ей необходим темпераментный и страстный мужчина-завоеватель, который будет постоянно добиваться ее, но при этом уступит ей место во главе семьи. По сути, ей как воздух необходим сангвиник с воинственным характером.

Однако повстречать желанного мужчину непросто, ведь на пути такой барышне встречаются инфантильные парни, лентяи и лежебоки, которые мечтают взвалить на Овениху свою ответственность и функции по обеспечению семьи. Благо, данная представительница слабого пола обладает стальным характером, и моментально отсеивает альфонсов и прочих личностей, которые не соответствуют ее представлениям об идеальном мужчине.

Телец

Представительница знака Телец мечтает видеть рядом с собой сильного, спокойного и заботливого мужчину. Ей нужен настоящий хозяин, который способен выполнить любую работу по дому и присмотреть за детишками. При этом сама она готова подчиняться мужчине, быть в полном смысле слова «за мужем».

По темпераменту девушкам знака Телец подходит неспешный рассудительный флегматик, однако, на деле такие барышни чаще становятся жертвами манипуляторов. Вокруг них постоянно крутятся корыстные мужчины, которые желают обобрать Тельца «как липку» или использовать эту женщину в своих корыстных целях. Распознать манипулятора не так уж просто, а потому барышне не следует спешить давать согласие на предложение руки и сердца.

Близнецы

Девушки знака Близнецы – жизнерадостные и чрезвычайно деятельные особы, которые мечтают повстречать всесторонне развитого мужчину, с которым можно создать общий бизнес и путешествовать по миру. Им необходим надежный друг и партнер, который не допустит рутины в отношениях и превратит каждый день в праздник. Таким женщинам подходят истинные сангвиники и холерики.

Но если проанализировать, симпатичные девушки Близнецы как магнитом притягивают к себе ленивых и неспособных на поступки мужчин. Отметив активную позицию такой девушки, ее желание обеспечить себя и своего партнера, этот мужчина «бронирует» себе диван, и не желает подниматься со своего излюбленного места даже когда предлагают развлечься.

Рак

Обаятельная, ранимая и невероятно женственная Ракиня ищет, прежде всего, защитника, мужчину, у которого она вызовет желание оберегать свою даму от любых жизненных неурядиц. Ей очень подходит решительный и властный представитель сильного пола, которому девушка знака Рак будет всецело принадлежать. Ей подходят мужчины-наставники и крепкие хозяйственники, которые способны держать все в своих руках. Как правило, это флегматичные личности.

Но желания не всегда совпадают с реальностью. С таким подходом к выбору мужчин Ракини становятся очень уязвимыми, привлекая к себе эгоистичных, циничных и грубых мужчин. Для них такая девушка становится наложницей, рабыней, но не любимой женщиной. А попав в такую ситуацию, исправить положение будет крайне проблематично.

Лев

Стильная, изящная, знающая себе цену Львица нуждается в уверенных в себе, дерзких мужчинах, авантюрного характера. Ей необходим партнер, способный обуздать ее строптивый характер и при этом не подавить ее волю. Ей подойдет одаренный мужчина, обладающий творческим потенциалом, для которого Львица станет музой. В идеале мужчина должен обладать темпераментом сангвиника.

Красавица Львица, да к тому же обладательница сильного характера, притягивает плохих парней, людей резких и способных на необдуманные поступки. К слову очень часто из них получаются крепкие союзы, в которых партнеры дополняют друг друга. А вот слабые меланхоличные мужчины просто побаиваются Львицу, и не рискуют завязывать с ней отношения.

Дева

Спокойная, рассудительная и очень домашняя Дева предпочла бы иметь рядом с собой высокоинтеллектуального, интеллигентного мужчину, который бы занимался наукой или исследования. При этом, учитывая властный характер Девы, ей идеально подходит мужчина со слабым характером, меланхолик, которым можно управлять и подстраивать под себя. При этом партнер не должен быть тряпкой, у него должна быть харизма, и главное, он должен всей душой любить свою Деву.

Удивительно, но даже при тщательном отбое претендентов Дева нередко останавливает свой выбор на безответственном и неприспособленном к жизни «маменькином сынке». Хотя, возможно, именно излишняя опека Девой своего партнера делает его таким. В эту же категорию стоит отнести и всевозможных приспособленцев, предпочитающих жить за счет женщин.

Весы

Этакая великосветская дама, с хорошими манерами и широким кругозором, девушка Весы желает иметь и соответствующего партнера. Он должен быть интеллектуально развит, хорошо разбираться в искусстве, быть галантным кавалером и настоящим рыцарем. Ей подходит мужчина-защитник или мужчина-хозяин. Он должен обладать флегматичным характером или иметь черты жизнерадостного сангвиника.

Справедливости ради стоит сказать, что Весы частенько находят свою настоящую любовь с первой попытки. Однако так происходит не всегда, ведь женщине данного знака очень сложно ответить настойчивому мужчине «нет». В результате рядом с ней нередко оказываются альфонсы, бабники или мужчины, пытающиеся сделать карьеру за счет женщины.

Скорпион

Эта женщина с активной жизненной позицией и большими планами на жизнь старается заполучить себе в мужья мужчину активного, деятельного, который сможет воплотить в жизнь все ее задумки. Скорпионы – отличные манипуляторы, которым необходим рядом подчиняющийся, управляемый мужчина, с пробивным характером и активной жизненной позицией. В идеале это должен быть сангвиник, ведь дамы данного знака Зодиака сами никогда не унывают.

Скорпион никогда не будет подчиняться, а потому притягивает к себе мужчин с более слабым характером. Увы, среди них нередко попадаются безвольные и бесхребетные личности, которые готовы усесться на шею деятельной Скорпионше и свесить ножки. Правда в этом есть и свои плюсы. Скорпион – отличный мотиватор, который может подтолкнуть даже безвольного мужчину к развитию и взлету карьеры.

Стрелец

Неугомонная девушка знака Стрелец желала бы найти мужчину темпераментного, легкого на подъем и такого же «обезбашенного», как и она сама. Ей необходим мужчина-праздник, имеющий разносторонние интересы и способный на безумные поступки. Правда с годами такая женщина начинает нуждаться в более степенном мужчине, этаком наставнике, который поможет приземлить Стрельца и помочь приспособиться ей к тихой семейной жизни.

Нужно заметить, что у Стрельцов отсутствует фильтр, который бы отсеивал некачественных парней. Поэтому на пути таких девушек нередко встречаются «вечные странники» – мужчины, совершенно не подходящие для семьи, на которых невозможно положиться. Если Стрельцу повстречается именно такой мужчина, ее может ожидать не самая приятная семейная жизнь.

Козерог

Серьезные и кажущиеся слегка отстраненными девушки Козероги, стремятся заполучить в мужья волевого мужчину. В идеале это должен быть мужчина-начальник – четкий, рассудительный, знающий как обеспечить семью и нажить капитал. Ей подойдет мужчина, с устойчивой жизненной позицией, без романтических замашек и непредсказуемых поступков. Он должен быть надежным и верным своей избраннице.

А вот саму женщину Козерога в качестве объекта внимания нередко рассматривают нарциссы, а также личности, желающие сделать карьеру или обогатиться за счет небедной Козерожки. В этом случае проницательная барышня данного знака очень скоро начинает испытывать разочарование в своем партнере.

Водолей

Эксцентричны и оригинальные Водолеи стараются окружить себя умными мужчинами, которые стремятся к чему-то новому, исследуют и познают окружающий мир. Их герои – смелые новаторы и первооткрыватели, мужчины-творцы. Для таких представителей сильного пола девушка Водолей может стать настоящей музой. По темпераменту Водолеям ближе мужчины холерики, хотя подходят и меланхолики.

Это покажется странным, но девушки Водолеи, сами того не желая, притягивают скучных, приземленных парней, которые не любят пространных дискуссий, и привыкли со всеми во всем соглашаться. Они считают, что повстречали ту девушку, которая открывает для них новый, интересный мир. Возможно это и так, но в процессе взаимодействия они просто убивают креативность Водолея и не дают ей развиваться.

Рыбы

Загадочные и таинственные Рыбки мечтают о чувственном молодом человеке. Им необходим мужчина-хозяин, который возьмет на себя все заботы нежной барышни и окутает ее неземной любовью. Рыбы не боятся показаться слабыми, выбирая мужчин, которые проявляют чисто мужские качества – силу, смелость и отвагу. Таким представителям сильного пола они готовы отдаваться без остатка.

Ошибка изнеженных Рыбок в том, что они очень доверчивы, а потому «клюют» на мужскую браваду, на слова, которые нередко расходятся с делом. Такие мужчины нередко оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, что со временем вызывает глубокое разочарование у милых представительниц знака Рыбы. Правду, ведь говорят «Женщины любят ушами».

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