В специализированный межрайонный уголовный суд города Шымкента переданы материалы дела в отношении Эрика Е. 1986 года рождения, обвиняемого в умышленном убийстве своей сожительницы, передает NUR.KZ.

Как явствует из материалов дела, обвиняемый, временно безработный, проживающий на дачном массиве «Кайнар Булак», длительное время состоял в близких отношениях с гражданкой Е., с которой совместно проживал в одном доме, а также у них имелось двое годовалых детей.

14 августа этого года Эрик, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей гражданской супругой, которая отказалась идти в магазин «за пивом». Словесная перебранка быстро переросла в жестокое избиение, и мужчина до смерти забил потерпевшую.

Главным свидетелем страшной бойни оказалась малолетняя племянница погибшей, приехавшая погостить у тети.

Также в доме находились двое детей Эрика и его супруги. Остается лишь надеяться, что по причине своего грудного возраста, малыши просто не восприняли весь ужас произошедшего.