На официальной странице в Facebook комитет адмполиции напомнил, что в ближайшие дни в некоторых областях синоптики обещают заморозки, снег, что приведет к гололедице на дорогах.

«В ближайшие дни в отдельных регионах страны синоптики прогнозируют осадки в виде снега и образование гололёда на дорогах.

В связи с этим водителям транспортных средств необходимо быть более внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования Правил дорожного движения.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге», — говориться в сообщении.