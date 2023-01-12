Около 100 человек попали в больницу с травмами из-за гололеда

В Шымкенте из-за экстремальных погодных условий и сильного снегопада резко возросло число травмированных на гололёде.

Большинство пострадавших поступили с повреждениями бедренной кости, лодыжки, поясницы и позвонков. Врачи отмечают, что ранее в травматологическое отделение больницы ежедневно поступало всего 3-4 пациента, а в последние три дня за помощью к ним обратились около 100 человек.

68-летний Байбосын Ибраев травму лодыжки получил 10 января, подскользнувшись на льду. Мужчина проживает в Казыгуртском районе и скорая помощь, из-за перекрытых в непогоду дорог, добраться до его дома не смогла. Родные привезли аксакала в Шымкент и обратились за помощью к врачам первой горбольницы.

«В этот день шёл снег с дождём. Я подбежал к двери, а на крыльце был лед. Я подскользнулся и упал. До районной больницы добраться не смог. Туда дорога закрыта, но была открыта трасса в Шымкент. Поэтому я приехал сюда. чтобы показать ногу врачам. Они мне сделали рентген и наложли гипс», — вспоминает житель Казыгуртского района Байбосын Ибраев.



По словам врачей, за трое суток после похолодания, резко возросло число травмированных. Только за сутки в травмпункт обратились 54 человека. 40 из них — подскользнулись на льду. Всем пациентам оказана первая помощь, некоторые пострадавшие госпитализированы в стационар.



«В связи с резким ухудшением погоды значительно увеличилось количество пациентов, поступающих в травмпункт, и их число продолжает увеличиваться. Только за вчерашний день в приемное отделение обратилось 13 человек, кто-то подскользнулся на льду, другие поступили после падения снега с крыши. Семеро госпитализированы. Трём пациентам в срочном порядке провели операции», – рассказал заведующий отделением политравмы клинической больницы №1 г. Шымкента Елдар Смагулов.



Позже за помощью в травмпункт обратились ещё 8 пациентов. Как говорят врачи, основными видами травм являются перелом бедренной кости и сотрясение мозга, вызванные скольжением на льду и последующиеми падением. Всего же за 3 дня в травмпункт поступили около ста пациентов.

«11 из 13-ти вчерашних пациентов поступили после ДТП. Еще четверо доставлены с бытовыми травмами. Пациентам оказана первая медпомощь, они госпитализированы в отделение, экстренно сделаны анализы. Так же вчера после падения с снега с крыши на рынке Жибек Жолы в приемную нашей больницы и травмпункт доставили четверых пациентов. Двое обследованы и отпущены домой. Еще двое госпитализированы в нейрохирургическое отделение с повреждениями поясничного и грудного позвонков», — говорит заведующий отделением политравмы клинической больницы №1 г. Шымкента Елдар Смагулов.



Врачи призывают горожан в эти снежные дни быть осторожными и без необходимости не выходить из дома.