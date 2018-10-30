На Преображенском кладбище в Москве захоронены солдаты, погибшие во время Великой Отечественной войны или умершие в госпиталях с 1941 по 1945 годы. Среди них есть призванные из Казахстана, передает Yujanka.kz.

Заместитель председателя правления Актюбинского землячества города Москвы, преподаватель НИТУ «МИСиС» А. Толешов сообщил, что ведутся поиски родных и близких павших воинов.

В списке воинов-казахстанцев в «Книге памяти» есть и те, кто призывался из Южного Казахстана.

Это старший сержант Мансур Тулентаев 1904 года рождения. Призывался из ЮКО Чалдырского района. Умер 10 мая 1943 года. У него была жена Тулентаева (имя неизвестно), которая жила на станции Арысь, ул. Калинина, дом 28.

Алтенбак Саксенбаев (имя, фамилия и название местности указаны так, как написано в «Книге памяти») 1907 года рождения. Жил на станции Сок Тобе (видимо, Коктобе) Тюлькубасского района Чимкентской области. Умер 5 сентября 1942 года.

С вопросами можно обращаться по телефону +7-916-245-81-25, Асылбек Толешов.