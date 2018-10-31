Новости Туркестана будут транслироваться в тюркоязычных странах

На открытии международного медиацентра «Túrkіstan media» состоялось подписание меморандума об обмене информацией между ведущими информационными агентствами Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Управлением внутренней политики Туркестанской области.

Директор представительства турецкой телекомпании «TRT» в Астане Абдулхамит Авшар, директор IT департамента Национального агентства «Кабар» Республики Кыргызстан Калнур Джаныбаев, представитель телерадиокомпании ITV Азербайджан в Казахстане Фузули Зульфуоглу, заместитель генерального директора международного информационного агентства «Татар-информ» Татарстана Рамис Латипов и руководитель управлении внутренней политики Туркестанской области Бейсен Тажибаев подписали меморандум о сотрудничестве в сфере СМИ и деловой связи.

Благодаря меморандуму новости о стране и Туркестанской области будут распространяться в СМИ тюркоязычных стран.

Кроме того, будет оказана информационная поддержка в направлении укрепления единства тюркской культуры и духовности братских народов. Обе стороны намерены сотрудничать в обмене информацией и взаимодействием. Особое внимание уделяется развитию новых технологий в сфере журналистики и обмену опытом.