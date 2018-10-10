Суд в Туркестанской области санкционировал арест местного жителя, обвиненного в изнасиловании и убийстве трехлетней девочки.

Подследственный — 40-летний мужчина — помещен под стражу на два месяца, сообщил сегодня Азаттыку следственный судья Ордабасинского районного суда Алтай Калыкул. По его словам, 8 октября полиция начала расследование по статьям «Изнасилование» и «Убийство».

Ранее местные СМИ сообщили, что подследственному предъявлены обвинения по части 4 статьи 120 («Изнасилование заведомо малолетнего») и пунктам 3, 5, 14 части 2 статьи 99 («Убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, с особой жестокостью, заведомо несовершеннолетнего»).

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою дочь и убил, нанеся ей удары ножом», — сказал следственный судья.