В мегапоисе утвердили дату празднования дня города Шымкента.

На внеочередной сессии маслихата депутаты единогласно проголосовали за дату празднования Дня города Шымкента — 19 июня.

Планируется, что первый день рождения в новом статусе мегаполис отпразднует с размахом.

«Глава государства 19 июня подписал указ о присвоении нашему Шымкенту статуса города республиканского значения. Предлагаю 19 июня отмечать День города Шымкента»,- сказал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

К слову, раньше город праздновал свой день рождения в конце сентября. По сведениям археологов и ученых, Шымкенту уже больше 2200 лет.