Теория разбитых окон гласит, что сокращение общего уровня преступности начинается с эффективного раскрытия мелких правонарушений.

Этот тезис работает и в отношении коррупции. Переломить практику взяток и поборов способно только общество с абсолютно нулевой терпимостью к любым проявлениям беззакония.

Законодательная основа для формирования такого общества уже создана, есть ряд активных гражданских институтов, однако, необходимо масштабное изменение сознания, написал в своей странице в Facebook Алик Шпекбаев, руководитель АДГСПК.

Поэтому сегодня один из приоритетов нашей работы – искоренение бытовой коррупции. И это не только устранение ее первопричин, автоматизация и общественный контроль. Это еще недопущение и своевременное пресечение коррупционного поведения как берущих, так и дающих взятки.

Приведу примеры.

Обратившись в управление госдоходов Алмалинского района г. Алматы для получения ИИН нерезидента, гражданин предложил сотруднику 2 тысячи тенге. Результат – штраф в 200 МРП или 481 тысячу тенге.

В Северо-Казахстанской области «благодарность» в виде коробки конфет за возврат лицензии на алкоголь обернулась для гражданки аналогичным полумиллионным штрафом.

В Костанае двое полицейских выплатили штрафы по 600 МРП или почти 1,5 млн. тенге каждый за увод от административной ответственности нарушителей ПДД.

Напоминаю – подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если стоимость подарка ниже 2 МРП (4 810 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в 200 МРП. Для получающего – 600 МРП. Все, что выше, расценивается как взятка и предусматривает уголовную ответственность.

На сегодняшний день сумма административных взысканий составила более 35 млн. тенге. Много или мало – вопрос второстепенный. Гораздо важнее задуматься, куда может привести бессмысленное «одаривание» честных и неподкупных государственных служащих, когда за 2 тысячи тенге придется заплатить в 240 раз больше.