Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании палаты вернули в мажилис со своими правками проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рекламы» и пакет сопутствующих поправок к нему.

«В ходе работы над законопроектом возникла необходимость внесения изменений и дополнений в части: исключения правовых коллизий в Кодексе об административных правонарушениях, касающихся нарушений законодательства о рекламе, увеличения срока возмездной аренды размещения объектов наружной рекламы и другие», — говорится в заключении профильного комитета сената в четверг, сообщает kaztag.kz.

Как отмечается, законопроект предусматривает введение уведомительного порядка размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и всех полосах отвода автомобильных дорог общего пользования.

«Для теле- и радиоканалов вводится обязательное требование по бесплатному размещению социальной рекламы не менее 1% от общего объема вещания в месяц. Дополняются виды нарушений законодательства, совершенные в виде: недобросовестной и недостоверной рекламы, рекламы в дни траура, размещения рекламы на памятниках культуры и другие. Вводится требование об указании стоимости продукта, реализуемого на территории РК, в том числе в рекламе, только в национальной валюте», — указали в комитете.

Также в мажилис направлен сопутствующий проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной статистики», который направлен на приведение законодательства РК в соответствие с нормами основного законопроекта.