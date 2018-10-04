Порядка 20 ТРЦ Алматы размещают рекламу на фасадах и витринах незаконно, так как не имеют разрешений на это.

Всем высланы уведомления о размещении рекламы без разрешительных документов и её демонтаже. До конца октября управление архитектуры и градостроительства города вышлет оповещения остальным нарушителям, передает krisha.kz.

«На сегодняшний день порядка 20 ТРЦ отправлены уведомления о наличии налоговой задолженности за размещение наружной визуальной рекламы. К примеру, это ТЦ «Мерей», у которого на фасаде размещено: «Детские товары, игрушки, одежда, дисконт-центр». Далее — «Белый ветер», Dostyk Plaza, Mart, Maxima, «Спутник», «Мега» на Сейфуллина, «Рамстор», «Ритц Палас» — у них написано об акциях, распродажах, а также адреса сайтов и телефоны. Вот к этому мы имеем претензии», — сообщил заместитель руководителя УАиГ Алматы Нуржан Кенжебеков.

По его словам, само по себе определение рекламы — это распространяемая и размещаемая в любой форме за пределами помещения/здания информация товаров, работ и услуг для осуществления предпринимательской деятельности. К примеру, это упоминание таких слов, как «скидки», «распродажи», «лучшие товары», а также указание номеров телефонов, значков в виде процентов, просто цифр, а также размещение изображений предпринимательского характера.

К объектам наружной визуальной рекламы не относятся вывески, афиши с репертуаром, информационные табло по курсам валют и ценам на бензин. Также нормы налогового законодательства не распространяются на социальную рекламу.

«Всего на территории Алматы имеется более 16 тысяч объектов наружной рекламы. Среди них порядка 50% не имеют разрешений. И это не только крупные ТРЦ, но и рестораны, кафе, магазины и даже точки по продаже самсы. Ежемесячно до 15-го числа мы проводим мониторинг рекламных конструкций и отправляем сведения в департамент государственных доходов города. Для законного размещения наружной рекламы предприниматель должен получить разрешение. То есть мы проверяем их наличие в своей базе. Также проводим мониторинг по фактическому размещению. Сегодня все имеющиеся недовольства касаются как раз таких фактов.

Предприниматели, нарушающие закон, привлекаются к административной ответственности. Нужно получать разрешение. На сегодня стоимость наружной рекламы в Алматы в зависимости от размера информера составляет от 1 до 200 МРП в месяц (от 2 405 до 481 тыс. тенге). Разрешения выдаются в течение пяти рабочих дней.

Также мы выявляем рекламу, вообще запрещённую законодательством: этилового спирта, табачных изделий, заменителей грудного молока, продаж квартир в недостроенных объектах строительства. По последнему летом мы оштрафовали три рекламные организации на 650 МРП (более 1.5 млн тенге). То есть реклама на фасаде или витрине — это проблемы предпринимателей, а в случае с недостроенными ЖК — это уже судьбы людей, ведь в одном доме может размещаться порядка 100 квартир, а это минимум 300 человек могут пострадать», — отметил чиновник.

В 2017 году УАиГ выявило налоговые недочёты в размере 3 млрд тенге. Для половины предпринимателей из 16 тысяч объектов рекламы подготовлены уведомления. До конца октября управление проинформирует всех нарушителей о том, что у них имеется налоговая задолженность.