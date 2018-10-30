Услуга прикрепления детей к поликлиникам реализована на портале электронного правительства и в Telegram-боте egov.kz, сообщает Zakon.kz.

Для получения услуги через портал достаточно быть зарегистрированным на egov.kz и иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). Также важно знать, что онлайн-услуга не может быть оказана детям, родившимся до 2007 года.

Сначала пользователю портала нужно выбрать «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в разделе «Здравоохранение» и в появившемся электронном поле кликнуть на опцию получения услуги на ребенка.

Система предложит ввести ИИН ребенка и направит запрос в информационную систему ЗАГС для проверки родственной связи. После этого вы сможете выбрать в онлайн-заявке необходимые данные (регион, медицинскую организацию, причину прикрепления, участкового врача и др.).

После отправки запроса, как и в случае с прикреплением взрослых, результат будет доступен в Личном кабинете заявителя на портале. Срок оказания услуги – один рабочий день.

Для получения услуги через Telegram Bot необходимо выбрать услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». После выбора услуги пользователю необходимо отправить команды, нажимая на соответствующие кнопки в чате. Чтобы получать услуги через бот, необходимо произвести подписку (нажать на кнопку «Старт» в чате и разрешить использование номера своего мобильного телефона).

Напомним, что сейчас в Казахстане проходит ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, которая продлится до 15 ноября текущего года. За первые пять недель кампании своим правом выбора поликлиники по Алматы воспользовались около 16 тысяч человек.