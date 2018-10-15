Признание в любви на казахском языке появилось в центре Парижа

На одной из главных достопримечательностей Парижа – «Стене любви» есть признание в любви на казахском языке, передает NUR.KZ.

Слова «Мен сені суйемін» находятся среди других надписей на 311 языках мира, но она прекрасно читается и сразу заметна, так как расположена в середине на самом верху инсталляции и занимает больше места по сравнению с другими.

«Стену любви» придумали и сделали художник Клэром Кито и каллиграф Федерик Барон в 2000 году на холме Монмартр, который исторически является центром искусства. Там жили знаменитые художники Ренуар, Ван Гог, Пикассо и многие другие.

Также на Монмартре находится самое известное в мире кабаре Мулен Руж и базилика Сакре-Кер, построенная на месте кровавой расправы над членами Парижской коммуны. Посещая Монмартр, парижане и туристы непременно приходят и к «Стене любви».