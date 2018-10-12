Прокуратурой Тюлькубасского района Туркестанской области установлены нарушения законности при предоставлении в аренду систем водообеспечения поселка Тюлькубас и Кемербастауского сельского округа.

Указанное коммунальное имущество, находящееся на балансе аппаратов акимов поселка и сельского округа, акимы в 2014 году передали по договорам аренды ТОО «Ел ынтымағы».

Однако в нарушение Закона «О государственном имуществе» и Правил предоставления в аренду и доверительное управление водохозяйственных сооружений (утвержденных постановлением Правительства от 02.06.2004г. №613) они предоставлены незаконно, без проведения открытых тендеров.

Балансовая стоимость водохозяйственного сооружения поселка Тюлькубас составила 645,1 млн. тенге, Кемербастауского сельского округа — 205,5 млн. тенге.

По представлению прокуратуры района незаконные договоры расторгнуты. Имущество общей стоимостью 850,6 млн. тенге возвращено государству.

Прокуратура Туркестанской области