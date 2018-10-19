«Если рушатся стены одна за одной, если катит лавина гигантской волной и нет никого, кто бы помог, разве что только Бог… А смерть раскрывает объятья, наступает сплошная ночь и приходит тогда спасатель, чтобы смерть отступила прочь», – эта песня в исполнении Николая Караченцова, пожалуй, и есть настоящий гимн спасателям.

И ведь действительно, кто поможет в такой ситуации, когда ты один, вцепившись в небольшой камень, висишь над пропастью и понимаешь – одно неосторожное движение и все… Или когда в тяжелейшей аварии, в машине истекает кровью человек и медики еще не прибыли, первыми на помощь приходят спасатели. Это они прочесывают дно водоемов, если есть подозрение, что человек утонул, это они достают людей из-под завалов, это они знают наверняка, на какие сутки умирает надежда.

19 октября в нашей стране спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Мои собеседники – сотрудники оперативно-спасательного отряда КЧС по г. Шымкенту Пазыл Асанов и Нуралы Абенов рассказывают, как стали спасателями, вспоминают свой самый первый выезд, курьезные случаи и рассказывают, как себя правильно вести в той или иной ситуации до прибытия помощи.

СПРАВКА: Сама служба, связанная с предупреждением, а также ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций появилась в системе государственных органов Республики Казахстан 19 октября 1995 года. Именно этот день – 19 октября стал датой профессионального праздника спасателей, как принято называть сотрудников этих служб, – тогда в 1995 году был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В Шымкентском спасательном отряде служат 98 спасателей.

«Я, не скрою, несколько лет искал себя. Сам я по профессии учитель, но понимал, что хотел бы помогать людям и получилось так, что пришел в отряд», – вспоминает Пазыл Асанов.

«А я в армии когда служил, попал по распределению в спасательный полк Алматы. Вернулся из армии, работы нет. Пробовал бизнесом заняться, но не пошло. Наверное, потому что душа не лежала. Все время мысленно возвращался к тем временам, когда служил. И мне очень повезло, я узнал, что в городе есть такой отряд и главное – есть вакансия в нем. Меня приняли», – делится своими воспоминаниями Нуралы Абенов.

А сразу после приема первым делом – учеба. Даже тех, кто уже имел опыт службы в подобных отрядах.

«Нас учили всему – как работать с оборудованием, техникой, как оказывать первичную медицинскую помощь, как доставать людей из-под завалов, из покореженного автомобиля», – говорят ребята. И хотя научили многому, навсегда запомнился самый первый выезд. И у Пазыла, и у Нуралы это были страшные дорожно-транспортные происшествия.

«Страх он был в какую-то долю секунды. Когда приехали на место ДТП, в машине сидела женщина. Там, где должно быть колено, торчала кость. Было очень много крови вокруг. На мгновение буквально почувствовал страх, но потом понимаешь, что от тебя зависит, что будет дальше, как быстро ты сможешь помочь», – говорит Нуралы Абенов.

Первым вызовом, на который выехал Пазыл Асанов, было ДТП, в котором, к сожалению, никто не выжил. «Мы приехали и увидели, что осталось от машины… видимо она несколько раз перевернулась, потому что крыша буквально впечаталась туда, где должны были сидеть люди… Мы аккуратно срезали стойки, а потом из машины извлекали уже трупы. Живых в той машине не было. Тоже помню тот самый первый миг и страх. Когда увидел эту жуткую картину… Но если бы тогда дал волю страху, я бы здесь не работал», – говорит Пазыл Асанов.

И первый совет от спасателей: «Сейчас дороги намного лучше, чем были 10 лет назад, но стоит ли лететь по ним? Многие водители, которых мы извлекали из машин, говорили почти одну и ту же фразу – лучше бы я на пять минут позже доехал… Помните об этих пяти минутах. Они вряд ли изменят ситуацию, из-за которой вы летите на машине, а вот жизнь спасти могут. Поэтому, соблюдайте скоростной режим и не нарушайте правил дорожного движения».

Совет №2. Если вы уже попали в ДТП, то в этом случае спасатели рекомендуют: «Первое, что нужно сделать – не поддаваться панике. Если вы в машине, осмотритесь, может, вы в состоянии вытащить зажатую ногу. Только резких движений не делайте. Иногда достаточно внимательно посмотреть вокруг и понять, как лучше всего помочь себе или своим близким. Иногда вы в состоянии помочь до приезда спасателей. А вот лишним криком вы только лишите себя сил и будете способствовать дополнительной потере крови».

Наши спасатели приходят на помощь не только при ДТП. Они и водолазы, и альпинисты, и пожарные… Люди, которые ищут людей и работают в любых климатических условиях.

«В этом году 23 марта на улице, на которой я живу, мы с соседями организовали Наурыз. Я – один из организаторов мероприятия. И не поверите, когда осталось минут сорок до готовности плова, звонок на мобильный. Смотрю – звонят с работы – «Срочный выезд, прибыть на работу через 10 минут». И ведь понимаешь, что это не шутки. А я все равно сказал дежурному: «Да ладно тебе, завязывай шутить – праздник же». Но по тону его ответа понял – это не шутки. Мигом собрался – в сумке теплые вещи и приехал на работу. Мы все в легких футболках приехали в аэропорт. Сели в самолет и уже через час начали доставать из сумок теплую одежду – так холодно стало. Прилетели в Зыряновск, а там снег лежит, лед «пошел». Мы еще сфотографировались у льдин – в половину человеческого роста лед! Воду откачивали, людей из затопленных домов вывозили. В общем, спасатели в таких тяжелых ситуациях обязательно призываются в любой регион», – рассказывает Нуралы Абенов.

И такой ритм работы выдерживают далеко не все. Остаются лишь те, кто на самом деле понимает – спасение людей – это призвание. А во время поисков именно спасатели лучше кого-либо знают – надеяться, что пропавшего найдут живым, больше не стоит.

«Конечно, мы до последнего ободряем родственников, что все возможно. И действительно, история знает случаи, когда спустя долгое время пропавшие без вести люди находились. Но, зачастую, если подозрение на то, что человек утонул и его не нашли в первые сутки, значит, скорее всего, будет обнаружен труп. Если люди потерялись в горах, то надежда теплится еще на третьи сутки после пропажи», – поясняют спасатели.

Но во время спасения не обходится и без курьезов. И таких случаев немало, правда, сразу вспомнить непросто.

«У нас был случай – два товарища сидели на берегу реки Арысь, выпивали, в общем. Хорошо так отдыхали. В какой-то момент один из них захотел в туалет и отошел по нужде за дерево. Вернулся – друга нет. Говорит, протрезвел мгновенно. Бегал по берегу, звал, но тот не отзывался. Он побежал к другу домой – вдруг тот вернулся, но его не было. Всем селом кинулись на поиски, привлекли полицейских. Спустя четыре часа вызвали нас. Спасатели дно прочесывают, мы ищем на этом берегу. А наш командир – опытный, много чего повидал на своем веку, одному из наших ребят говорит: «Сходи-ка ты на тот берег. Если он пьяный, то возможно, спит на том берегу под каким-нибудь деревом». И не поверите, ведь так и получилось. Мы тут носимся с волонтерами, ищем, а он на том берегу под деревцем в тени мирно посапывает. Наш коллега к нему подошел, говорит: «Ага, просыпайтесь», а тот глаза открыл, понять не может, чего от него хотят. Так он и вывел нашего пропавшего с того берега», – вспоминает Пазыл Асанов.

«У нас был другой забавный случай. Поступил вызов – дверь захлопнулась в квартире на 4 этаже. Хозяева слезно просят – дверь не выламывайте. Остается только один вариант через окно. Хозяева показали, какое из окон в их квартиру. Наш парень скалолаз спускается в квартиру через окно, в это время в комнате на кровати лежит мужчина и смотрит телевизор. Наш парень отряхнулся и далее между ними происходит такой диалог: Спасатель: «Саламатсызба!» Мужчина: «Салем!» Спасатель: «Дверь на улицу где?» Мужчина: «Там». И все. Оказалось, мы окном ошиблись и попали в соседскую квартиру. Но больше всего нас поразила реакция их соседа – спокойный и абсолютно невозмутимый. Даже с кровати не встал – так и продолжил телевизор смотреть!» – с улыбкой вспоминает Нуралы Абенов.

Спасатели могли бы рассказать еще очень много о своей профессии, но для этого, как и сами отшутились – ни одного блокнота не хватит, чтобы записать. Но прежде, чем дать еще один совет, попросили обязательно указать: «Спасибо нашему руководству – Орынбасару Туртбаеву и его заместителям – Талгату Байсариеву и Рауану Дюйсенбекову. Это люди, которые понимают, насколько непростая служба у спасателей и благодаря им в отряде постоянно обновляется оборудование и техника».

А что касается советов, то…

Совет №3. Не игнорируйте сообщений ЧС о закрытых трассах и не выезжайте в буран, надеясь проскочить. Не получится.

Совет №4. Если вы увидели машину ЧС, то уступите место. Спасатели спешат на помощь и возможно, в этот момент в этой помощи нуждается кто-то из ваших знакомых или близких. Иногда от того, как быстро прибудут спасатели, зависит, отступит смерть от пострадавшего или нет.

Поздравляем спасателей с их профессиональным праздником и желаем здоровья, благополучия и поменьше опасных ситуаций!

Саида Турсуметова