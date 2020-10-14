Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям сегодня возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

19 октября в стране отмечается день спасателя. Ежегодно в преддверии этого дня в Шымкенте вспоминают тех героев, которые спасли человеческие жизни в огне, воде, на земле … ценой своей жизни. В третьем мегаполисе страны за все время работы департамента погибли двое пожарных — при больших пожарах на нефтеперегонном заводе и на складе фармацевтических веществ, а также один спасатель в горах.

«В 1988 году при тушении пожара в резервуаре 311 парка на Шымкентском нефтеперегонном заводе погиб Бахыт Алпысбаев, старший сержант противопожарной службы Жулдызбек Есеналиев погиб в 2014 году при тушении пожара складе фармацевтических веществ. Спасатель Жомарт Сарсенбеков погиб 30 мая 2016 года при проведении горно-спасательных работ в труднодоступных горных местах. Наши герои не забыты, мы чтим их не только в преддверии праздника, но и каждый день», — рассказал Нурболат Дербисов, руководитель ДЧС г.Шымкента.

Памятник героям, которые погибли спасая жизни других, сегодня усыпан цветами. Отмечу, что памятник погибшим пожарным и спасателям установлен по предложению Совета ветеранов ДЧС города Шымкент. Скульптуру пожарного с ребенком на руках установили на территории парка Абая. Памятник

Анастасия Новикова