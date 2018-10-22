Известный гражданский активист Руслан Жанпеисов на своем канале в YouTube представил ролик с 3D-анимацией скандального инцидента, произошедшего в ночь с 17 на 18 сентября на проспекте Байдибек би в Шымкенте, пишет Tengrinews.

Напомним, тогда произошла авария с участием мотоциклиста и патрульной машины. Сотрудники в погонах заявили, что мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с их автомобилем.

Однако водитель мотоцикла утверждает, что полицейские намеренно врезались в него и его спутницу. Позже в Сети появились кадры с видеожетона сотрудника полиции.

Они подтверждают версию мотоциклиста. О происшествии написали местные СМИ, а полиция начала проводить досудебное расследование.

В анонсе к новому видео Жанпеисов написал, что «ждет реакции МВД на предоставленный видеосюжет».