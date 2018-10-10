В сентябре в полицию Туркестана обратилась потерпевшая о том, что неизвестный мужчина отобрал у нее сотовый телефон и попытался надругаться над ней.

Полицейские установили личность нападавшего в тот же день, но на его поимку потребовалось определенное время. Дело взяло на особый контроль руководство ДВД области, передает Newtimes.

В течение нескольких недель оперативники криминальной полиции прочесывали все районы области. Были разосланы ориентировки и во все области, так как полицейские не исключали вероятность того, что подозреваемый мог выехать за пределы области.

В результате успешно проведенных розыскных мероприятий в начале октября оперативникам ДВД Туркестанской области удалось задержать подозреваемого в Алматы.

По данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК «Покушение на изнасилование» и «Грабеж». Подозреваемый арестован.