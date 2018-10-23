Порядка трех миллиардов тенге направлено на финансирование сельского предпринимательства в Туркестанской области.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» профинансировал в Туркестанской области 564 проекта на общую сумму 2 млрд 970 млн тенге. Заемщиками стали сельские предприниматели, сельхозтоваропроизводители, крестьянские и фермерские хозяйства.

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в области профинансировано 433 проекта на сумму 1 млрд 936,3 млн тенге. Примечательно, что более трети из них представлены выпускниками программы «Бастау Бизнес», а более 80 % являются стартап-проектами.

Один из заемщиков Фонда — Мурат Мейрманов из Мактааральского района. Раньше он занимался изготовлением мебели, но за помощью к государству не обращался. Зарегистрировавшись в прошлом году как индивидуальный предприниматель, он получил кредит в размере 4 миллиона тенге в начале этого года. Деньги направил на приобретение оборудования и материалов для развития мебельного цеха. В производстве задействованы члены семьи и семь работников. Материалы закупаются в городе Шымкенте, продукция релизуется через собственный магазин. Прибыль, которую получает предприниматель, достаточна для дальнейшей деятельности предприятия и для погашения кредита.

Сегодня Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства осуществляет кредитование по следующим основным направлениям: «Игілік» — разведение сельхозживотных и птиц с целью получения продукции; «Бірлік» — создание и развитие сети молокоприемных пунктов; «Кәсіпкер» — финансирование сельхоз- и несельхозяйственных видов бизнеса на селе; «Ырыс» — создание и расширение семейных молочно-товарных ферм от 50 до 100 голов КРС; «Егінжай» — финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Для обеспечения роста поголовья сельхозхживотных и увеличения объемов экспорта казахстанского мяса КРС в этом году Фонд расширил продуктовую линейку, добавив к вышеуказанным обновленную программу «Сыбаға». Финансирование по этому направлению предусмотрено на закуп маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

По программе «Сыбаға» областным филиалом Фонда одобрено 36 проектов на сумму 565 млн. тенге, — говорит директор областного филиала Фонда Галымжан Нурлыбаев. –

На предоставленные средства ведется закуп отечественного маточного поголовья овец и импортных коров мясной породы. В целом профинансированными хозяйствами из-за рубежа в текущем году будет завезено более тысячи голов КРС.

В целом, по всем направлениям финансирования наибольшая предпринимательская активность проявляется в Cарыагашском районе, где Фонд выдал 59 кредитов на сумму 365 млн тенге. В числе лидеров также — заемщики Ордабасинского, Сайрамского, Толебийского районов.

Необходимо отметить, что финансирование проектов сельского предпринимательства продолжается из собственных средств, а также из средств второго транша, выделенного по Программе «Еңбек».

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельсого хозяйства