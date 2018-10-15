Уроженец Туркестанской области задержан в Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ».

«Занимавшийся незаконной миссионерской деятельностью представитель салафитского течения, уроженец города Сарыагаш Дильмурат Махаматов задержан правоохранительными органами Королевства Саудовская Аравия. Находясь в этой стране, он занималмя незаконной проповедью через интернет среди казахстанцев», — отмечено в сообщении, распространенном районным отделом внутренней политики.

В ведомстве уточняют, что Дильмурат Махаматов был известен среди пользователей интернета под прозвищем «Дильмурат Абу Мухаммад» он обвиняется в разжигании национальной, расовой неприязни.