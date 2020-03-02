Казахстанцев просят воздержаться от посещения общественных мест при первых симптомах простудных заболеваний, в том числе речь идет и о мечетях, передает sputniknews.kz.

В Духовном управлении мусульман Казахстана призвали граждан соблюдать меры предосторожности в связи с распространяющимся в мире коронавирусом и рекомендовали не посещать мечеть в случае признаков ОРВИ.

«В случае проявления первых симптомов заболевания: повышенной температуры, сухого кашля и затрудненного дыхания, настоятельно рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу, не посещать общественные места, в том числе и мечеть, а все обязательства и поклонения выполнять дома», — говорится в сообщении Духовного управления мусульман Казахстана.

Как подчеркнули в пресс-службе ДУМК, нельзя с безразличием относиться к этому вирусу, который набирает большие масштабы в мире.

По этой причине Духовное управление мусульман призвало соблюдать все меры предосторожности в общественных местах, а также выполнять предписания медиков.

Саудовская Аравия ввела ограничение на визы для казахстанцев

Отметим, на днях Саудовская Аравия приостановила выдачу паломнических виз для совершения умры и туристических виз в связи с широким распространением эпидемии коронавируса по всему миру.

Как стало известно авиакомпания SCAT осуществит перевозку 400 граждан Казахстана, находящихся в данный момент на территории Саудовской Аравии. В МИД Казахстана пояснили, что такие ограничения введены для 21 страны.

«Казахстан был указан в числе семи стран из 49, граждане которых могли получить визы по прибытии в Саудовскую Аравию в аэропорту. Жители остальных 14 государств обязаны были оформить визы и только после этого приезжать в Саудовскую Аравию», — пояснил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев на пресс-конференции в правительстве.

Ситуация с коронавирусом в мире

Вспышка нового коронавируса впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Ухане (12-миллионный город в Китае). Тогда медики заявили о неизвестном ранее типе вируса пневмонии, который может привести к гибели.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 55 государствах. Власти Китая зафиксировали в стране 2 912 летальных исходов, выздоровели более 44,4 тысячи человек, число подтвержденных случаев превысило 80 тысяч.

По данным на 2 марта, в Казахстане зараженных коронавирусом граждан не выявлено.