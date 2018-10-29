В турецкой Анталье прошел 13-й Международный форум мэров городов стран Великого шелкового пути.

Мероприятие было организовано в целях развития туристской отрасли государств, расположенных вдоль исторического Шелкового пути. В работе форума приняли участие около 200 гостей из 30 стран мира.

На протяжении четырех дней участники обсудили глобализацию сферы туризма, вопросы экономического сотрудничества и укрепления культурного обмена. В международном мероприятии от Казахстана приняла участие делегация из Туркестанской области. Как отметил в своем выступлении доктор исторических наук, ученый, генеральный директор Международного института интеграции социогуманитарных исследований «Интеллект Орда» Саттар Мажитов, этот форум является отличной площадкой для налаживания деловых связей между государствами.

В свою очередь, мэр города Анталья Мендерес Турель выразил благодарность представителям Туркестанской области, принявшим участие в форуме. Вместе с тем он отметил, что в развитии региона, богатого историко-культурным наследием, заинтересован не только Казахстан, но и весь тюркский мир. Наряду с этим, участники форума высоко оценили туристский потенциал региона и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Стоит отметить, что в Туркестане растет количество паломников и туристов. К примеру, если в прошлом году город посетило 1 млн. 160 тыс. туристов, то за 8 месяцев этого года их количество достигло 900 тыс. туристов.

Пресс-служба акима Туркестанской области