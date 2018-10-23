Обращение опубликовал на своей странице в Facebook официальный представитель госкопорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай. Он просит пенсионеров не атаковать ЦОНы из-за фейковой информации. Необходимости их прихода в ЦОН — нет.

Все те, у кого есть родители пенсионного возраста, близкие и знакомые пенсионеры!

В мессенджерах сейчас активно рассылается ложная информация о необходимости посещения пенсионерами ЦОН для получения денежной компенсации.

Эта заведомо недостоверная информация уже дважды опровергалась Единым накопительным пенсионным фондом.

Однако несмотря на это, в ЦОНах по всей республике, особенно в гг.Астана, Алматы и Шымкент, а также Алматинской области наблюдается наплыв обманутых этими ложными рассылками пенсионеров .

Для разъяснения ситуации и исключения бессмысленного посещения пожилыми людьми фронт-офисов госкорпорации «Правительство для граждан» сообщаем следующее:

Не нужно приходить в ЦОНы, так как компенсация здесь не выплачивается.

Компенсация существует, но это не то, о чем говорится в рассылке. Она высчитывается индивидуально и автоматически, без присутствия самого пенсионера.

Когда человек выходит на пенсию, производится расчет доходности на его индивидуальном пенсионном счете в соотношении с уровнем инфляции за весь период нахождения в накопительной пенсионной системе.Если доходность пенсионных накоплений ниже уровня инфляции, государство эту разницу возмещает.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, расчет по выплате государственной гарантии осуществляется без предоставления заявления по проактивному принципу (по умолчанию).

Расчетом и выплатой разницы по гарантии государства занимается Межведомственный расчётный центр социальных выплат (бывший ГЦВП).

Право на выплату компенсации по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста.

Однако если сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных взносов и начисленного инвестиционного дохода, больше или равна сумме внесенных взносов с учетом уровня инфляции, выплата разницы не осуществляется.

Еще раз напоминаю, не нужно ходить в ЦОНы!