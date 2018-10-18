О необходимости реформы министерства внутренних дел говорил в своем послании президент Нурсултан Назарбаев.

Департаменты внутренних дел в Казахстане переименованы в департаменты полиции, передает Zakon.kz.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев 16 октября, документ вводится в действие со дня подписания.

После переименования ДВД Астаны, Алматы, областные департаменты внутренних дел теперь будут называться департаментами полиции Астаны, Алматы и т.д.

Департамент внутренних дел на транспорте переименован в департамент полиции на транспорте МВД.