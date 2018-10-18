Жители Казыгуртского района с размахом отметили юбилей.

К 90- летию края были приурочены открытия социальных объектов. Глава региона вместе с приглашенными гостями разделил радость сельчан. Районный парк в праздничном убранстве. Казыгуртовцы отмечают юбилей. Район был основан в 1928 году. За почти столетие население выросло. Сейчас здесь проживает свыше 100 тысяч человек 12 национальностей.

В 13 округах насчитывает 64 села. Юбилей сельчане встречают с хорошими показателями. Район по сбору зерновых и по экспорту мяса в передовиках. Развивается малый и средний бизнес, племенное животноводство.

В новых домах, построенных в микрорайоне Болашак Казыгуртского сельского округа, скоро справят новоселье 32 семьи. Для детей и молодежи открылся спортивно-оздоровительный комплекс. В селе распахнула свои двери Школа искусств. Здесь мальчишкам и девчонкам не придется скучать.

Сардор Исманов, председатель НПО «Жалынды жастар»: «Наша организация работает с молодежью. Обучаем сельчан английскому. Учим их быть активными, решать свои проблемы. Духовное обновление надо начинать с воспитания детей. Ведь они будущее нашей страны».

В завершение праздника глава региона чествовал самых отличившихся жителей района-юбиляра.