1 человек погиб и четверо находятся в больнице с отравлением средней степени. Так трагично стартовал отопительный сезон в Шымкенте.

Сегодня утром были обнаружены без сознания мужчина 1958 года рождения, женщина 1976 года рождения, подросток 2001 года рождения и 11-летняя девочка. Всем пострадавшим требовалась срочная медицинская помощь. Причиной тяжелого состояния стало интоксикация угарным газом.

Там же было обнаружено тело гражданки Узбекистана 1971 года рождения.

Специалисты при обследовании выяснили, что кухню пострадавшие использовали как спальню.

Аварийная бригада обнаружила, что соединительная труба газового котла на выходе из помещений кухни была отсоединена от дымохода. В дымоходе не было тяги. Из-за этого ядовитый газ скопился в помещении стал причиной отравления.