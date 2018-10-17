В дома злостных неплательщиков фискальщики вынуждены приходить лично.

Правда хозяева на звонки не реагируют и двери открывать не спешат, а вот когда в ход идут уже кулаки, тарабанящие по железной калитке, то дверь владельцы с неохотой, но открывают. За солидный шымкентский особняк хозяева задолжали налогами более 193 тыс тенге. Оказалось, что дом уже почти 10 лет заложен в банке, и новые хозяева еще не успели переоформить документы, но обещают, что как только получат бумаги, то рассчитаются с бюджетом до копейки. К слову, таких должников только в одном районе Шымкента хватает.

Сабит Темиралиев, заместитель руководителя управления госдоходов по Енбекшинскому району: «На 4 тыс. плательщиков есть уже судебные приказы о принудительном взыскании . 40 процентов суммы от основного долга уже поступили в бюджет. После 1 октября истек срок уплаты имущественного и земельного налогов. Нами выявлены 13 тысяч должников. Общая сумма составляет 33,2 млн. тенге».

В управлении государственных доходов по Енбекшинскому району зарегистрировано 58 тысяч объектов недвижимого имущества и 60 тысяч плательщиков земельного налога. Их количество увеличилось после того, как некоторые населенные пункты Сайрамского района перешли территориально к городу. Ряды енбекшинцев пополнились и должниками и теми, кто всегда исправно платит.

Гафуржан, житель села Бадам Енбекшинского района: «Знаю что срок оплаты земельного и имущественного налога истек 1 октября. Раньше мы платили в Сайрамском районе. Теперь вот в Енбекшинском оплачиваем обязательные платежи. Надеюсь, что пеню еще не начислили».

Многим должникам не придется простаивать в очередях в управлениях государственных доходов. Оплачивать налоги можно будет без огромных очередей. Суммы долга будут указаны в едином платежном документе. Как только получите единый платежный документ с начислениями, лучше заплатите.

На 1 октября налогоплательщики Енбекшинского района пополнили бюджет на 91 миллион тенге имущественного налога и 33 с половиной миллиона тенге земельного. Если бы и должники нашли время и деньги для оплаты долгов, то казна пополнилась бы еше на 33 млн 200 тысяч тенге.